Man (20) uit Haarlem opgepakt voor dodelijke steekpartij in Driehuis

De politie heeft woensdagmiddag een 20-jarige man uit Haarlem aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in Driehuis waarbij maandag een 24-jarige man om het leven kwam.

Volledige beperkingen

De verdachte is woensdagmiddag in Haarlem aangehouden. De man is overgebracht naar het cellencomplex en zit in volledige beperkingen. De politie zegt op dit moment geen verdere inhoudelijke informatie te verstrekken. De recherche zet het onderzoek naar het steekincident voort.

Bij de steekpartij op de Wolff en Dekenlaan in het Noord-Hollandse dorp Driehuis overleed maandagochtend rond 10.50 een 24-jarige man uit die plaats. De politie had via onder meer Burgernet een signalement van de verdachte verspreid.

Scholieren

De politie zegt dat meerdere personen, waaronder scholieren, getuigen waren van de steekpartij. Het slachtoffer werd op de oprit van een woning aan de Wolff en Dekenlaan aangetroffen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, kwamen af op de melding. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten.

Geen verband

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In de betreffende straat zijn meerdere scholen. Op dit moment is er volgens de politie geen aanwijzing dat er een verband is tussen de scholen of de betreffende leerlingen enerzijds en het steekincident anderzijds.