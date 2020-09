Man (27) opgepakt voor reeks mesaanvallen in Birmingham

De politie in Birmingham heeft zondagnacht een 27-jarige man gearresteerd voor de reeks mesaanvallen in de stad zaterdagnacht. Daarbij kwam een 23-jarige man om het leven en raakten zeven mensen gewond. De man werd rond 04.00 opgepakt in een woning in Birmingham.

Zondag werden er al beelden door de politie gedeeld van beveiligingscamera’s, waarop een verdachte was te zien met een hoodie en pet. Ook maandag zijn nog delen van de stad afgezet vanwege het onderzoek.

Bij zeker vier steekpartijen op verschillende plaatsen in de stad kwam een 23-jarige man om het leven. Een 19-jarige man en 32-jarige vrouw raakten zwaargewond. De overige slachtoffers zijn tussen de 23 en 33 jaar, twee van hen hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten.

De politie heeft geen mededelingen gedaan over het mogelijke motief van de verdachte. Het zou gaan om willekeurige aanvallen op mensen. De incidenten lijken volgens de politie niet “haat-gerelateerd” te zijn. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van bendegeweld of een terroristische daad.

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.

The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.

