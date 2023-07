Man (28) in Duitsland opgepakt voor dodelijke schietpartij in Eindhoven

De politie heeft vrijdagochtend in Duitsland een 28-jarige man uit Geldrop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven, waarbij maandagmiddag een 34-jarige Utrechter overleed.

Haltern am See

Het onderzoek naar de schietpartij aan de Heezerweg in Eindhoven leidde het onderzoeksteam naar Duitsland, waar de 28-jarige verdachte uit Geldrop vanmorgen werd aangehouden in een woning in Haltern am See (Noordrijn-Westfalen). De man zit op dit moment vast in Duitsland. De procedure om hem naar Nederland te krijgen wordt in gang gezet, meldt de politie.

Auto

Het dodelijke slachtoffer, de 34-jarige Fouad el Jerari uit Utrecht, werd maandag iets voor 15.00 neergeschoten bij een woonwagenkamp aan de Heezerweg. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed op straat, vlak naast zijn auto.

Over de toedracht van het schietincident en de achtergronden daarvan is nog niets duidelijk.