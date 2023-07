Man doodgeschoten op woonwagenkamp in Eindhoven, klopjacht op schutter (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven is maandagmiddag een man overleden. De politie is bezig met een klopjacht op de dader.

De schietpartij vond iets voor 15.00 plaats bij een woonwagenkamp aan de Heezerweg. De politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook werd een politiehelikopter ingeschakeld.

Reanimatie

Aanvankelijk meldde de politie dat er een persoon gewond was geraakt en dat hulpdiensten bezig waren met de eerste hulpverlening. Kort daarna werd gemeld dat de persoon was overleden en dat er nog volop gezocht wordt naar een verdachte.

Auto

Het slachtoffer ligt vlakbij zijn auto (een Mini Countryman Cooper S), waarvan de deur nog open staat. Volgens bronnen zou het slachtoffer geen bewoner zijn van het bewuste woonwagenkamp. Ook zou hij niet uit Eindhoven komen.

Rondom de plaats delict wordt sporenonderzoek verricht. Over de toedracht van het schietincident en de achtergronden daarvan is nog niets duidelijk.

Inval

In oktober 2022 vond er nog een massale inval plaats op het woonwagenkamp aan de Heezerweg. Dat had te maken met een groot drugs- en witwasonderzoek. Ook in 2011 was er een grote inval op het kamp in een onderzoek naar wietteelt.

Tweede dodelijke schietpartij

Het is de tweede dodelijke schietpartij op een woonwagenkamp in Brabant in ruim twee weken tijd. Op zondag 25 juni overleed een 34-jarige man bij een schietpartij op een woonwagenkamp aan De Vinnen in Maarheeze. Een 38-jarige man uit Waalre raakte gewond aan zijn bovenbeen. Een 30-jarige verdachte uit Maarheeze werd door politieagenten op het woonwagenkamp aangehouden.