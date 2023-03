Man (35) aangehouden in onderzoek naar dode man Wouwse Plantage (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdag in het onderzoek naar de dood van de 58-jarige Gradus Haisch uit Bergen op Zoom een 35-jarige Bergenaar aangehouden. De verdachte zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer. Dat meldt de politie maandagochtend.

Mishandeld

Gradus Haisch, afkomstig van een woonwagenkamp in Bergen op Zoom, werd vrijdagavond rond 21.30 op de Julianaweg in Wouwse Plantage mishandeld en is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Forensische rechercheurs hebben tot zaterdag in de middag sporenonderzoek verricht op de plaats delict.

Beperkingen

Het rechercheteam kwam de 35-jarige verdachte uit Bergen op Zoom op het spoor. Hij is zaterdag aangehouden en zit vast voor verhoor. De man zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Slachtoffer Haisch werd aangetroffen vlakbij de loods waar in 2020 de zogenoemde martelcontainers werden ontdekt. Over de toedracht van het incident en het motief voor de mishandeling is nog niets bekend.

Aanslag met raketwerper

In februari 2016 werd de woonwagen van autohandelaar Klaas Haisch uit Bergen op Zoom beschoten met een raketwerper. De toen 56-jarige Klaas Haisch is een familielid van de vrijdag overleden Gradus. Bij de beschieting met de raketwerper raakte niemand gewond. De aanslag zorgde voor een ravage op het woonwagenkamp. Klaas Haisch loofde destijds een beloning van 50.000 euro uit voor de gouden tip die leidde naar degene die zijn huis bestookte met het projectiel.

Loodsen uitgebrand

In juni 2014 brandden twee loodsen van Rinus Haisch (ook een familielid) af op woonwagenkamp De Linie in Bergen op Zoom. Daarbij werden twee loodsen met daarin 10 auto’s en een caravan in de as gelegd. Volgens de gedupeerde kwamen de daders of opdrachtgevers ‘honderd procent zeker’ uit Halsteren. Haisch zei destijds in grote onmin te leven met twee bewoners daar die naar zijn zeggen twee auto’s van hem hadden verduisterd.