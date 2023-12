‘Man (54) aangehouden voor dodelijke schietpartij in Zwolle’

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond een 54-jarige Zwollenaar aangehouden in Maarssen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij waarbij donderdagmiddag een 38-jarige Zwollenaar overleed. Dat schrijft website 1Zwolle.

(Beeld: 1Zwolle)

Bij de schietpartij die donderdagmiddag om 15.30 plaatsvond aan de Palestrinalaan in de Zwolse wijk Holtenbroek, werd een bewoner van een appartement op de zesde verdieping geraakt. Hij zou aan de achterkant van het gebouw op straat zijn klemgereden en vervolgens zijn neergeschoten. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Wietkwekerij

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat het slachtoffer de 38-jarige Danny Nijland is. Op 6 januari 2023 werd in zijn woning aan de Palestrinalaan een wietkwekerij met 19 planten gevonden. Woningcorporatie Delta Wonen spande in maart dit jaar een kort geding aan tegen de bewoner om zijn woning te ontruimen, maar uiteindelijk mocht Nijland er blijven wonen. Wel kreeg hij een waarschuwing van de gemeente.

Nijland stond onder curatele. Hij was in het verleden ook actief als kickbokser en vocht verschillende wedstrijden. Het slachtoffer dat over enkele dagen 39 jaar zou worden, kampte in het verleden met verslavingen.

De politie heeft de arrestatie van de 54-jarige verdachte uit Zwolle nog niet gemeld, maar bevestigt dit wel aan website 1Zwolle. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.

‘Bizar telefoontje’

Op sociale media zegt een familielid bij een gezamenlijke foto van haar met het slachtoffer: ‘Bizar hoe het leven kan gaan. Vorige week nog ff een rondje gedaan in de auto samen. Even me nieuwe auto vol gas door de Palestrinalaan. Altijd zulke dingen deden we… Gewoonweg gek doen en doen wat we wilden… Helaas kreeg ik vanmiddag een bizar telefoontje, je neef is neergeschoten, hij wordt gereanimeerd. Maar hulp mocht niet meer baten. Rust zacht neef! Beloof je me dat je meekijkt?’