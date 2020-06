Man aangehouden voor schietpartij in Haagse Bezuidenhout

Connect on Linked in

Een 52-jarige man uit Eindhoven is aangehouden omdat hij in mei een bewoner van een huis aan de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag zou hebben beschoten. Hij schoot de 48-jarige man in zijn gezicht, die ondanks zijn verwonding naar zijn huis wist te vluchten en 112 te bellen. Later werd hij naar een ziekenhuis vervoerd.

De aanslag vond plaats toen het slachtoffer zijn woning uit liep.

De verdachte is al op 5 juni gearresteerd. Toen zijn ook twee woningen in Eindhoven en Helmond doorzocht. De man zit nog in voorlopige hechtenis. De politie vermoedt een motief in de relationele sfeer.