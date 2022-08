‘Man bekent moord op Limburgs jongetje Gino’

Connect on Linked in

De 22-jarige Donny M. zou tijdens een politieverhoor hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en de dood van de 9-jarige Gino. Dat meldt 1Limburg. Justitie, nabestaanden en de advocaat van M. hebben laten weten niet te willen reageren. Gino logeerde in Kerkrade en verdween op 1 juni. Zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen.

Step

Volgens 1Limburg is dna van M. op de step van het jongetje aangetroffen. Die step werd tijdens een zoektocht naar Gino gevonden op het speelveldje waar hij voor het laatst gezien was.

Eerder bleek al dat M. reeds is veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Bij M. werd eerder een autistische stoornis vastgesteld. Hij staat nu onder observatie in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ook van het bezit en het verspreiden van kinderporno.

Inbraak

Gisteren zijn drie vrouwen door de politie aangehouden omdat zij op 18 juni zouden hebben ingebroken hebben in de Sittardse woning van M. Het drietal is verhoord door de politie en daarna weer vrijgelaten. Onder hen is een zus van Gino. Waarnaar werd gezocht bij de inbraak en of er iets is meegenomen is onbekend.