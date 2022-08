‘Man die rechtbank beschoot is psychisch te ziek voor vrijlating’

Connect on Linked in

De Amsterdamse rechtbank heeft bepaald dat York M. (35) in verband met zijn psychische aandoening niet op vrije voeten kan komen, zo meldt Het Parool. M. is een beruchte crimineel uit de Amsterdam-Zuid. Hij kreeg vijftien jaar voor een aanslag (in 2011) op de rechtbank met een raketwerper en voor het neerschieten (in 2011) van een willekeurige passant, op een nacht in de Ferdinand Bolstraat in De Pijp, het stadsdeel waar hij is opgegroeid.

Levensgroot risico

M. heeft tweederde van zijn straf uitgezeten. Het Openbaar Ministerie vroeg aan de rechtbank om de vervroegde invrijheidstelling van York M. met drie dagen uit te stellen zodat M. in een gesloten kliniek kan worden opgenomen. Hij zou last hebben van een stoornis (schizofrenie) en gevaar lopen om in een psychose terecht te komen. Zonder toezicht zou volgens de officier van justitie het risico levensgroot zijn dat M. ernstige strafbare feiten zal plegen. Ook zou hij in zijn labiele toestand ernstig gevaar lopen om te worden geliquideerd, door oude vrienden of door vijanden.

M. heeft in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum dwangmedicatie gekregen. Op de zitting noemde M. dat ‘legaal kapotmaakspul’. Hij zei: ‘Ze hebben me vastgebonden, geboeid, en ongevraagd een naald in mijn lichaam gedrukt. Die medicatie is heel kwalijk spul.’

De rechter was het echter met de officier van justitie eens en stelde de vrijlating van M. uit met het oog op opname in een kliniek. M. weigert behandeling, maar zei wel bereid te zijn om naar een kliniek te gaan. Hij wil bewijzen dat hij ‘níet in een kasplantje is veranderd.’

Lastige jongen

Al van jongs af aan pleegde M. als lastige jongen uit de Diamantbuurt ernstige (gewelds)misdrijven en werd daarvoor ook veroordeeld. In november 2008 schoot hij met een vriend een drugshandelaar in beide benen op de Ruysdaelkade in Amsterdam-Zuid. In 2009 kreeg hij 3,5 jaar celstraf voor een overval op een juwelier in Woerden.

Op 12 september beschoten M. en Omar T. de rechtbank op de Parnassusweg met een Joegoslavische M80 “Zolja” granaatwerper. Enkele dagen na de aanslag werden vingerafdrukken van York M. gevonden op een vuilniszak die was gevonden vlakbij de rechtbank. Daarop ging de politie zijn telefoon tappen. Uit gesprekken bleek de betrokkenheid van beiden, aldus de rechtbank.

Een paar maanden later schoot M. op een vroege decemberochtend een 17-jarige jongen neer in de Ferdinand Bolstraat, om de hoek bij een nachtcafé.

Belserang

Samen met de in 2017 in Breukelen geliquideerde Jaïr Wessels wachtte hij ’s nachts op 10 november 2011 in Amstelveen Etou’s Belserang, toen leider van Satudarah MC, op bij diens huis. Dat leidde tot een confrontatie en een achtervolging waarbij Belserang Wessels en M. achtervolgde tot dat hun gestolen Audi op de A9 ter hoogte van Halfweg crashte.

De twee zouden de bedoeling hebben gehad Belserang te liquideren, vond justitie. Beide mannen hadden een geladen Glock-pistool op zak. In de gecrashte auto vond de politie onder andere helmen, munitie en bivakmutsen. Rechtbank en gerechtshof zeiden wel uit te gaan van criminele motieven maar zag de plannen voor een liquidatie niet bewezen.

Op 6 januari 2012 werd M. gearresteerd en sindsdien heeft hij vastgezeten. Opdrachtgevers voor de vermoede liquidatiepoging zei justitie wel in beeld te hebben. Maar van een rechtszaak is het nooit gekomen. Inmiddels verkeren deze personen al jaren in de luwte.

Belserang is in 2021 aan een hartziekte overleden.