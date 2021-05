Etou’s Belserang overleden

Connect on Linked in

De Amsterdamse crimineel Etou’s Belserang, voormalig leider van motorclub Satudarah, is overleden aan een hartaanval. Dat is te lezen op de Instagram-pagina van de Amsterdamse rapveteraan Sugacane.

Belserang had een lange criminele carrière die al eind jaren tachtig begon. Opgegroeid in Amsterdam-Zuid komt de jonge Etou’s al gauw in contact met Gwenette Martha (geliquideerd in het voorjaar van 2014). Aanvankelijk houdt de groep rond Martha zich bezig met diefstal, maar later stappen ze over op gewapende overvallen en drugshandel.

Robert Dawes

In 2004 is Belserang samen met onder andere Gwenette Martha en enkele Engelsen betrokken bij de bedreiging van docent Gerard Meesters in Groningen. Meesters’ zus Jeanet zou samen met een andere vrouw drugs hebben achterover gedrukt van de Engelse kingpin Robert Dawes. Enkele dagen na de bedreiging van de onschuldige Meesters wordt de docent in de hal van zijn woning aan de Uranusstraat doodgeschoten. De Engelsman Daniel Sowerby krijgt levenslang voor de moord, Belserang wordt veroordeeld voor de bedreiging tot vier maanden cel.

Boneka

Ondertussen is Etou’s broer Boneka ook op het criminele pad geraakt. Hij zou betrokken zijn bij meerdere liquidaties. Zelf wordt Boneka samen met de crimineel Yassin Chakor in februari 2009 doodgeschoten bij een pannenkoekenhuis langs de A4 bij Leiderdorp.

Liquidatiepoging

In november 2011 wordt er ook een poging ondernomen om Etou’s, inmiddels lid van motorclub Satudarah, te liquideren. Als hij in de buurt van zijn huis in Amstelveen twee mannen ziet in een Audi zet Etou’s een wilde achtervolging in gang waarbij snelheden van 200 km per uur worden bereikt. De tocht eindigt als de Audi bij Zwanenburg crasht. De inzittenden vluchten een weiland. In de auto vindt de opgetrommelde politie onder andere vuurwapens en bivakmutsen. De verdachten, York M. en de inmiddels geliquideerde Jaïr Wessels, worden uiteindelijk vrijgesproken.

Nog eens een liquidatiepoging

Zes jaar later zouden er opnieuw plannen zijn geweest om Etou’s Belserang te vermoorden. De hitman, met de bijnaam Wolf en afkomstig uit Oost-Nederland, deed zich voor als schilder en zou Belserang bij een appartement in Amstelveen vergeefs op hebben liggen wachten. Althans dat beweerde een kroongetuige in de zaak van de Tattoo-killers volgens de zender RTV-Oost.

Geweld

In 2016 is Etou’s Belserang betrokken bij twee gewelddadige incidenten in Amsterdam. Eerst slaat hij samen met enkele Satudarah-leden in café Nasty aan het Rembrandtplein de boel kort en klein. Op Eerste Kerstdag van dat jaar mishandelt hij twee mannen in het VIP-gedeelte van de Belss Club in Amstelveen. Hij krijgt voor beide incidenten samen een celstraf van negen maanden.

Eerbetoon

Rapveteraan Sugacane (Eugene Voorn, 1973) publiceerde in oktober 2020 met een clip nog een eerbetoon aan Gwenette Martha en Boneka Belserang. In die clip figureert ook Etou’s. Laatstgenoemde reed met zijn motor voorop bij de uitvaart van de geliquideerde Martin van de Pol (alias Polletje)