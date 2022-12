Man doodgeschoten in Tilburg, verdachten aangehouden

Connect on Linked in

In Tilburg is een man doodgeschoten bij een tankstation. Het gebeurde rond 18.00 op de Ringbaan-Oost bij tankstation Esso. De politie meldt woensdagavond dat er vijf personen zijn aangehouden in verband met het incident. Er is een auto in beslag genomen.

(beeld InTilburg Twitter)

De politie denkt dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen. Voorlopig is dit alle informatie die de politie wil delen.

Eerder op de dag vond in Tilburg de herdenking plaats van de doodgeschoten rapper Boechi. Dat was in het Willem II-stadion. Het Brabants Dagblad meldt dat het er onrustig was en vermoedelijk een vechtpartij is geweest.

De politie zegt op dit moment geen verband vast te hebben gesteld tussen de herdenking en gebeurtenissen daar en de schietpartij. De verdachten worden momenteel verhoord.