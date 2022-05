Man geliquideerd in Rotterdam-Zuid (VIDEO) (UPDATE1)

Connect on Linked in

Aan de Nassauhaven in Rotterdam-Feijenoord is zondagavond rond 23.30 een 34-jarige man doodgeschoten. Er is nog niemand aangehouden. Op een filmpje dat een uur na de schietpartij online verscheen, is te zien dat het slachtoffer van zeer dichtbij onder vuur wordt genomen. Er zijn zeker vier schoten te horen.

Volgens meerdere berichten op sociale media is het slachtoffer Shantienne Frans (34), de broer van de op 29 mei 2020 geliquideerde Merwin “Junny” Frans (30). Dat blijkt uit verschillende Facebook-berichten waar mensen vandaag de Rotterdamse Curaçaoënaar “Shantienne Ru” herdenken.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen dat er schoten waren gehoord en kwam snel ter plaatse. Het slachtoffer werd beschoten bij een parkeerplaats bij zijn woning in de Persoonsstraat. Hij wist nog weg te rennen, maar zakte aan de Naussauhaven in elkaar. De schutter stapt na de schietpartij direct in een gereedstaande grijze auto.

Vluchtauto uitgebrand

Kort na de liquidatie brandde deze auto in de omgeving uit, aan de Feijenoordkade ter hoogte van de Spiekmansstraat. Volgens de politie houden de schietpartij en de uitgebrande auto verband met elkaar.

