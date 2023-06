Man gewond bij schietpartij op klaarlichte dag in Rotterdam

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Robert Baeldestraat in Rotterdam-Kralingen is maandagochtend rond 11.20 een man gewond geraakt. Hij heeft een schotwond in zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis.

(Beeld: Media-TV)

De politie is ter plaatse bezig met onderzoek. Ook vindt er sporenonderzoek plaats bij een zwarte Volkswagen Golf en een motor. Op straat zijn kogelhulzen aangetroffen.

Er is nog niemand aangehouden. Wat de aanleiding voor de schietpartij is, is nog onduidelijk.

Eerdere schietpartijen

Zaterdagnacht raakten ook al twee mannen van 24 en 38 gewond bij twee verschillende schietpartijen in Rotterdam. Deze vonden plaats aan de Kruiskadehof in het centrum en de Middenbaan-Noord in Rotterdam-Hoogvliet.