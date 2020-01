Man gewond na schietpartij Amsterdam Holendrecht

Connect on Linked in

Op het Maasdrielhof in Amsterdam Holendrecht is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident vond rond 19.00 plaats op een parkeerterrein in de Bijlmer. Het slachtoffer kon op eigen kracht naar de ambulance lopen en is overgebracht naar een ziekenhuis.

Tweede schietpartij

De politie heeft in de omgeving gezocht naar een verdachte in donkere kleding, maar heeft verder weinig informatie. Er is een onderzoek opgestart. Op zaterdagochtend vond er ook al een schietpartij plaats in Amsterdam. Daarbij raakte een man gewond op de Rhoneweg in Amsterdam-Sloterdijk.