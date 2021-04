‘Man kwam om het leven doordat hij oefende voor plofkraak’

Connect on Linked in

Vorig jaar september kwam een man (29) om het leven bij een explosie in een bedrijfspand in Utrecht. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij met explosieven aan experimenteren was om er plofkraken mee te plegen. Dat kwam woensdag aan de orde op een zitting voor de rechtbank in Utrecht, aldus RTV Utrecht.

Oefenen

Er diende een voorbereidende zitting tegen een 23-jarige Utrechter die tijdens de nachtelijke explosie ook in het pand aanwezig was. De ontploffing was in een pand op de “autoboulevard” in de Utrechtse wijk Overvecht.

Verdachte Hamid O. wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij lid was van een criminele organisatie die zich bezighield met het voorbereiden en plegen van plofkraken. Samen met het 29-jarige slachtoffer van de ontploffing zou hij  voorverkenningen hebben uitgevoerd bij bankgebouwen in Duitsland en ook geldautomaten hebben besteld om mee te oefenen.

Geldautomaat

O. werd na de ontploffing aangehouden. Het pand werd gehuurd door zijn broer, die aanhangers voor het transport van auto’s verhuurt.

Zijn advocaat Yassine Bouchikhi zegt dat zijn client niets met de explosie te maken had, en dat die plaatsvond in een ander deel van het pand.

O. en meerdere medeverdachten werden al langer door de politie geobserveerd. Rechercheurs zouden ook hebben gezien dat hij geldautomaten van bezorgers in ontvangst nam en dat hij een automaat ophaalde in Oldenzaal.