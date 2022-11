Man overleden (25) bij schietpartij in Almere (UPDATE1)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Hildo Kropstraat in Almere is donderdagavond een 25-jarige man zwaargewond geraakt. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij vrijdag aan zijn verwondingen is overleden. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Het incident vond rond 22.15 plaats in de wijk Tussen de Vaarten. Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen van een schietpartij op de Hildo Kropstraat, vlakbij de hoek met de Kees Verweystraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij een zwaargewonde man op straat liggen. Hij was nog wel aanspreekbaar en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is het slachtoffer in de loop van vrijdag aan zijn verwondingen overleden.

Verdachten

De politie zegt dat er vermoedelijk twee jongemannen betrokken zijn bij het schietincident. Zij zijn gevlucht in de richting van de Marcel Duchampstraat. De politie is direct een zoektocht gestart in de buurt, maar heeft de verdachten niet meer aangetroffen.

Direct na de schietpartij is een uitgebreid rechercheonderzoek gestart. Specialisten van de forensische opsporing hebben diverse sporen veiliggesteld, er is gesproken met getuigen en agenten hebben een buurtonderzoek gedaan. De politie is een Team Grootschalig Opsporing (TGO) gestart en doet onderzoek.

Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij.

Eerdere beschietingen

Het betreft de tweede schietpartij op donderdag in Almere. In de nacht van woensdag op donderdag werd rond 02.15 een pand aan de Editiestraat beschoten. Zondagnacht werd een kapsalon Almere Poort onder vuur genomen. Het is niet bekend of de schietpartijen verband met elkaar houden.