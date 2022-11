Man uit Capelle aan den IJssel opgepakt in onderzoek explosies

Connect on Linked in

In Den Haag hebben politieagenten maandag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar aanslagen bij vestigingen van een Surinaamse restaurantketen. Het is een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel, Hij werd in de nacht van zondag op maandag gearresteerd op de Hoefkade in Den Haag omdat hij zich volgens de politie verdacht gedroeg bij een vestiging van Lobi BBQ.

(Beeld: Media-TV)

In de nacht van zaterdag op zondag werd tussen middernacht en 03.00 een restaurant van dit keten aan de Spuiweg in Dordrecht beschoten. In de vroege ochtend van zondag omstreeks 02.30 werd een explosief aangetroffen bij hetzelfde pand.

Zondagmorgen rond 05.00 was er een beschieting van een restaurant van Lobi BBQ aan de Volmarijnstraat in Rotterdam.