Man uit Lommel (B) opgepakt voor schietpartij in Schiedam

Connect on Linked in

De politie zegt dat er dinsdag een man uit het Belgische Lommel is gearresteerd voor betrokkenheid bij de schietpartij op 1 april op het Schiedamse Stationsplein. Bij die schietpartij raakte een 23-jarige man uit Schiedam gewond. Een bloedspoor leidde agenten en hulpverleners naar het slachtoffer.

Tip

De verdachte is aangehouden in een woning aan de Van Beverenstraat in Schiedam. Hij is 19 jaar oud. Zijn rol bij het schietincident wordt nu nader onderzocht.

Onder andere een tip heeft de politie geleid naar de aanhouding. De jongen wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam die zal bepalen of hij langer vast blijft zitten.

Delft

Op vrijdagavond 1 april werden de hulpdiensten even voor 18.30 gealarmeerd over de schietpartij en de gewonde. De 23-jarige man uit Schiedam was gewond aan zijn been. Hij werd voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd.

Kort erna is een 32-jarige man uit Delft aangehouden. Die bleek niets met het schietincident te maken te hebben.