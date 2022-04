Aanhouding voor neerschieten man in Schiedam

Connect on Linked in

De politie heeft een verdachte aangehouden voor een schietpartij bij het centraal station in Schiedam. Daar werd vrijdagavond rond 18.30 een man in zijn been geraakt. De politie kreeg een melding over schoten bij de parkeergarage aan de Horvathweg, naast het station. Bij aankomst zagen hulpverleners een bloedspoor dat leidde naar het slachtoffer.

Hij was aanspreekbaar en is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

De politie doet nog verder onderzoek naar de rol van de aangehouden persoon bij de schietpartij. Er is vaker geschoten bij het station van Schiedam, de buurt heeft daarom een slechte reputatie gekregen en veel aandacht van de gemeente om daar iets aan te doen. In juni 2020 was er schietpartij en ook in september van dat jaar. In oktober 2020 leidde een vechtpartij op het station tot een schietpartij verderop in de stad.