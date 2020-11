Man van Rolex beroofd in Amsterdam door duo van 15 en 23

Print This Post

Op het Rokin in Amsterdam is een man zondagmiddag rond 15.40 van zijn Rolexhorloge beroofd. De twee verdachten van 15 en 23 gebruikten een ‘voetbaltruc’ en gingen er rennend vandoor, maar werden door de politie gepakt bij een parkeergarage op het Beursplein. De verdachten vertellen in Frankrijk te wonen.

Het slachtoffer werd na het verlaten van een winkel op het Rokin door twee jongemannen aangesproken, die een vuurtje vroegen voor een sigaret. Nadat ze dat hadden gekregen wilden ze opdringerig een hand geven als bedankje. De hand van de man werd vervolgens vastgepakt en direct werden er een soort voetbalbewegingen gedaan door één van de jonge mannen. De man kon niet loskomen en voelde dat één van de daders zijn Rolexhorloge van zijn pols rukte.

De rovers sloegen rennend op de vlucht, maar werden vlak daarna door gewaarschuwde agenten aangehouden. Tijdens de arrestatie werd gezien dat een horloge werd weggegooid. Dit bleek het Rolexhorloge te zijn. De verdachten zitten vast.

Het OM eiste vorige maand tot zeven jaar cel tegen drie mannen van de zogenaamde ‘Rolex-bende’. Een vierde minderjarige verdachte hoort deze maand zijn eis. Tegen twee verdachten is tbs geëist. Deze Rolex-bende was vooral actief in Amsterdam-Zuid.