Man wilde uit drugsmilieu stappen, maar beging een moord

Connect on Linked in

Een dramatische serie van bedreigingen bracht een voormalige “kok” in drugslabs zo in het nauw dat hij zijn bedreiger heeft vermoord. Dat is de conclusie van de rechtbank in Den Bosch over de dodelijke schietpartij op een woonwagenkamp in Maarheeze in juni vorig jaar. De verdachte wilde uit het drugsmilieu en dat accepteerde het slachtoffer niet. De rechtbank veroordeelde de schutter tot 14 jaar cel voor moord.

Dertien kogels

Bij de schietpartij op een woonwagenkamp aan De Vinnen in Maarheeze raakte een 34-jarige man dodelijk gewond door dertien kogels, waarvan drie in zijn hoofd, één in zijn romp en één in zijn been. Een 38-jarige man werd in zijn been geraakt.

De 31-jarige verdachte heeft volgens de rechtbank een langslepend conflict met dodelijk geweld beëindigd.

Kok

De verdachte werkte lange tijd als “kok” in drugslabs en produceerde synthetische drugs voor het slachtoffer. In 2020 wilde de verdachte naar eigen zeggen uit het criminele circuit stappen. Toen hij dit tegen het slachtoffer zei, drong die er telkens op aan dat de verdachte drugs bleef produceren. In die periode werd de verdachte bedreigd. Volgens de verdachte was het slachtoffer daarvoor verantwoordelijk.

België

Twee jaar lang zaten beide mannen in België in de gevangenis. Toen de verdachte in februari 2023 op vrije voeten kwam, benaderde het slachtoffer hem opnieuw om voor hem te werken. De verdachte hield de boot af, maar werd vervolgens opnieuw bedreigd. Ook zijn familie werd opgezocht door het slachtoffer en anderen. Het slachtoffer bleef de verdachte onder druk zetten om opnieuw in een drugslab te gaan werken, omdat verdachte nog een schuld zou hebben openstaan. Ze maakten een afspraak op 25 juni 2023 om hierover verder te praten.

‘De kofferbak in’

De verdachte kreeg tijdens de fatale middag in juni via zijn oom te horen dat hij mee moest werken met het slachtoffer en anders ‘de kofferbak in zou gaan’. Na dit gesprek pakte de verdachte een vuurwapen dat hij uit zelfbescherming in de week daarvoor zou hebben aangeschaft.

Hij laadde het wapen en ging buiten zijn woonwagen zitten wachten tot het slachtoffer zou arriveren. Op het moment dat het slachtoffer met zijn auto aan kwam rijden en stopte, liep de verdachte op de auto af en opende van dichtbij het vuur.

45 minuten bedenktijd

Volgens de rechtbank was er sprake van voorbedachte raad en dus van moord. Er zaten namelijk 45 minuten tussen het moment dat de verdachte zijn vuurwapen pakte en de aankomst van het slachtoffer. De verdachte had zich in die tijd kunnen bedenken.

Dat hij het besluit om te schieten pas nam toen hij zag dat het slachtoffer ‘een beweging’ maakte, vindt de rechtbank onwaarschijnlijk. Het ging duidelijk om een vooraf genomen besluit om het slachtoffer definitief uit te schakelen. Dat leidt de rechtbank ook af uit het feit dat hij is blijven schieten op het slachtoffer en niet op de bijrijder.

De verdachte stelt dat hij zichzelf wilde verdedigen en dat hij psychisch onder druk was gezet. De rechtbank vindt dat de verdachte zelf de aanval inzette.

Zie het vonnis.