Manegehouder krijgt drie jaar voor cokelab

Paardenhandelaar Jan B. (65) heeft van de rechtbank in Amsterdam drie jaar cel gekregen voor zijn betrokkenheid bij een cocaïnelaboratorium op het terrein van zijn manege in het Drentse Nijeveen. Dertien mannen uit Colombia en een 49-jarige man uit Turkije krijgen een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd.

Professioneel

De rechtbank vindt bewezen dat ze zich vorig jaar allen hebben beziggehouden met het bewerken en verwerken van een grote hoeveelheid cocaïne op de manege in Nijeveen. Ze deden dat in een professioneel opgezet en ingericht laboratorium. Daar werd uit steenkool cocaïne gewonnen.

Jan B. was eigenaar en verhuurder van de manege waarin het cocaïnelaboratorium is aangetroffen. Hij had volgens de rechtbank een actieve en onmisbare rol bij de opbouw van het laboratorium en bij de uitvoering daarna.

Geld

De rechtbank heeft bij de strafoplegging in het bijzonder laten meewegen dat B. zijn boerderij ter beschikking heeft gesteld aan criminelen die een van de buitenwereld afgescheiden ruimte nodig hadden. De rechtbank vindt dat hij op een berekenende manier te werk is gegaan en alleen uit was op het makkelijk en zoveel mogelijk verdienen van geld.

Brandwonden

B. is vrijgesproken van het witwassen van geld. Die officier van justitie had vier jaar cel tegen hem geëist. De rechtbank komt uit op een jaar minder wegens gezondheidsproblemen van de verdachte.

De rechtbank heeft bij de strafmaat van de Turk en de Colombianen ook rekening gehouden met hun persoonlijke omstandigheden. Ze waren volgens de rechtbank min of meer gedwongen aan het werk. Er was geen daglicht en de werkomstandigheden waren zwaar. Sommigen liepen brandwonden op. Zij krijgen daarom een jaar minder straf dan geëist.