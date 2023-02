Mannen opgepakt in verband met ontvoering Nederlander in Marbella

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft twee personen gearresteerd die betrokken zouden zijn geweest bij de ontvoering van zakenman Jamal B. uit Roosendaal, in Marbella, in 2020.

Klem

De Nederlandse zakenman Jamal B. uit Roosendaal werd in augustus 2020 ontvoerd in Marbella. Op een parkeerplaats voor een restaurant in die stad werd hij met twee auto’s klemgereden en door acht bewapende ontvoerders verkleed als politiemensen uit zijn auto gesleurd en meegenomen. Zijn vrouw en vijf kinderen waren er getuige van.

Sindsdien is de Nederlander van Marokkaanse afkomst vermist. Volgens De Telegraaf wordt gevreesd voor zijn leven.

Verdachte

De Spaanse politie heeft nu twee mensen gearresteerd, in verband met de ontvoering, meldt de krant donderdag. Het gaat volgens Spaanse media om twee Franse mannen, van 37 en 42 jaar oud. Zij zouden lid zijn van een criminele organisatie die van geweld gebruik maakt. Ten minste zes anderen zijn ook verdachte in de zaak.

Voor de gouden tip in de zaak loofde de familie in januari 100.000 euro uit. De familie ontkende dat het om een afrekening in het criminele milieu zou gaan, schrijft De Telegraaf. De man zou zijn verward met een activistische politicus in Marokko, die kritiek heeft op de Koning in dat land. Jamal B. handelt in dure horloges, stelde de familie eerder.

