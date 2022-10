Twee jaar spoorloos: ‘waar komt hij vandaan? Is hij Nederlands?’

Connect on Linked in

De familie van de 31-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst die bij Marbella werd ontvoerd door een groep als politiemensen uitgedoste overvallers krijgt geen enkele informatie over het onderzoek. Jamal B. is verdwenen sinds 22 augustus 2020. Volgens de Spaanse krant Diario Sur neemt de Spaanse recherche geen contact meer met de familie op. De familie is ‘wanhopig’ en zegt geen zicht te hebben op de stand van het onderzoek, en zegt door het gebrek aan contact de recherche ook niet vooruit te kunnen helpen met informatie. B. leidde een erg luxe leven. Hij reed in een exclusieve Mercedes en droeg een horloge van Richard Mille. De politie denkt aan een afrekening in het criminele milieu.

Puerto Banús

In de nacht van 22 augustus 2020 ging Jamal B. met zijn vrouw uit eten in een restaurant in Puerto Banús. Hun vijf kinderen verbleven in het luxe appartement dat zij huurden in het nabijgelegen Nueva Andalucía. Ze waren met vakantie aan de kust bij Marbella. Het stel reed terug naar hun appartement in een zeer exclusieve zwarte Mercedes sportwagen, een Mercedes-AMG G-Klasse, met gele bekleding, die was getuned door de Duitse firma Mansory. De waarde van zo’n Mansory kan oplopen tot meer dan 600.000 euro.

Rond 22.10 reed de Mercedes over de Avenida del Prado in Nueva Andalucía ter hoogte van de Calle París. Daar versperden twee auto’s met groot licht aan hen de weg. De vrouw van B. verklaarde dat ze dachten dat het een arrestatieteam was.

‘Bemoei je niet, het is maffia’

Uit elke auto stapten vier mannen, met mondmaskers op, wat in die tijd verplicht was in Spanje. Toen B. het raam van het portier opende kreeg hij een slag met de kolf van een pistool tegen het hoofd. Mannen trokken hem uit de auto. Razendsnel duwden ze hem in één van de twee auto’s. De echtgenote van Jamal B. bleef schreeuwend achter en een Engels sprekende vrouw schoot haar te hulp. Een andere getuige had de politie al gebeld.

Op video die omstanders van het gebeuren maakten is te horen dat sommigen in de veronderstelling waren dat er een verdachte werd opgepakt door een arrestatieteam van de politie. Anderen zeiden juist: ‘het is tussen maffiosi, als het maffia is, bemoei je er dan niet mee’.

Toen de politie arriveerde was de vrouw van B. totaal in paniek omdat ze niet geloofde dat er ditmaal echte agenten bij haar waren.

UDYCO

Diario Sur schrijft dat Jamal B. door zijn entourage wordt geportretteerd als een succesvol zakenman die met legale bedrijven in onroerend goed en luxe horloges rijk is geworden. De politie denkt daar anders over. Het onderzoek naar de verdwijning is in handen van de UDYCO, dat is de speciale eenheid van de Nationale Politie die zich op de zware georganiseerde (drugs)misdaad richt.

Vorig jaar december werd bekend dat de UDYCO een groep Franse drugscriminelen die vanuit Benalmádena opereert in het vizier had voor de ontvoering van B..

Dat kwam doordat in een ander onderzoek, in Torremolinos, was vastgesteld dat B. enkele weken voor de ontvoering kennelijk was geobserveerd. In een auto was afluisterapparatuur aangebracht. De volgende conversatie werd vastgelegd op 9 augustus 2020. Er wordt over een man gesproken die een Rolls Royce, een Mercedes Mansory of een Audi RS6 zou bezitten:

Alle shit in de wereld is hier.

Hier is Frankrijk, Nederland, België, hier is alles, alle shit in de wereld is hier.

(…)

Waar komt hij vandaan? Is hij Nederlands?

Ja, Marokkaan uit Nederland.

(…)

Ik weet het niet, hij heeft veel auto’s. (…) En een zeer herkenbare G-klasse, zwart-geel, herkenbaar. Er is er maar één.

De observatie is begonnen op de parkeerplaats voor een hotel, daarna gaat het naar een parkeerplaats van een discotheek en het eindigt in de ultra luxe jachthaven Puerto Banús. Later wordt het volgende gezegd:

Heb je de auto gezien? Is het een cabriolet?

Nee, het is een zwarte coupé, geen cabriolet. De G-klasse? Is dat die met die gele dingen erop? Is dat de Mansory?

(…)

Hij heeft een beetje haar. Hij heeft een witte Richard Mille. Vergeet niet, witte Richard Mille.

Dan is er een week voor de ontvoering en poging om Jamal B. te overvallen bij een tankstation in Marbella, op 15 augustus. Na een worsteling slagen de overvallers erin het Richard Mille-horloge mee te nemen. De waarde ervan schat de politie op 400.000 euro.

Vriend van Jamal B.

Er is nog een ander door de politie opgenomen gesprek dat over de ontvoering gaat. Het is opgenomen op 23 augustus 2020, een dag na de ontvoering.

Op de opname spreekt een man die zich identificeert als een vriend van Jamal B.. Hij spreekt tegen één van de personen uit de groep die in de rechtszaak in Torremolinos werd verdacht en afgeluisterd. de vriend informeert naar de verblijfplaats van B.. Zijn gesprekspartner beweert niets te weten over de verdwijning. Maar hij zegt ook dat er een groep ‘in het dorp’ opereert ‘waar iedereen bang voor is’. Het zijn ‘moordenaars’ die aan de Costa del Sol ‘ongeveer 10 mensen hebben vermoord’.

Villa

De politie begint hierop een onderzoek en komt uit bij een groep verdachten. Het onderzoek komt niet uit in Benalmádena maar in een dure villa in Nueva Andalucía, waar vijf Fransen van Noord-Afrikaanse afkomst blijken te verblijven. Twee van die Fransen blijken veroordelingen voor moord, andere geweldsdelicten en lidmaatschap van een criminele organisatie te hebben. Een derde had een strafblad met daarop ontvoering, marteling en beroving, en nog een ontvoering. De andere twee waren zonder strafblad.

De politie heeft het huis doorzocht maar er is geen spoor aangetroffen dat de groep in verband kan brengen met de verdwijning van Jamal B..

Volgens Diario Sur hebben de afgelopen jaren vier onderzoeksrechters op de zaak gewerkt. De krant vermoedt dat het onderzoek op dood spoor zit.