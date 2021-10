Marc Dutroux gelooft niet meer dat hij vrijkomt

Connect on Linked in

De Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux verwacht niet meer eerder vrijgelaten te worden. Hij zou daarom depressieve klachten hebben. Dat stelt zijn advocaat.

Depressief

Marc Dutroux is volgens zijn advocaat Bruno Dayez depressief. Dat zegt de raadsman van de kindermoordenaar in de Franstalige Belgische krant La Meuse. Dutroux zou volgens hem ‘aan de rand van de afgrond staan’.

Opgegeven

De 64-jarige Marc Dutroux heeft de hoop op vervroegde invrijheidsstelling opgegeven. In maart van dit jaar trok Dutroux zijn aanvraag om vrij te komen in, nadat uit een psychiatrisch verslag was gebleken dat hij nog altijd een verhoogd risico op recidive vertoont.

Uit het verslag, dat was opgesteld door drie psychiaters, bleek dat de seriemoordenaar nog steeds een psychopaat is en dus nog een groot gevaar vormt voor de samenleving. Hij wentelt zich in een slachtofferrol, waardoor de kans groot is dat hij dezelfde feiten weer pleegt als hij vrij zou komen.

De advocaat van Dutroux belt meerdere keren per week met zijn cliënt. “Ik heb het gevoel dat ik aan psychologische begeleiding doe”, vertelt Dayez.

Vast

Marc Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het ontvoeren, verkrachten en doden van kinderen. In 1995 en 1996 misbruikte hij zes meisjes, en vermoorde hij vier van zijn slachtoffers. Laetitia Delhez en Sabine Dardenne overleefden hun gevangenschap in zijn huizen. Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks lieten het leven.

Marc Dutroux zit vast in de gevangenis van Nijvel, onder een speciaal veiligheidsregime.

In 2013 deed hij een eerste verzoek om vervroegde in vrijheidsstelling, nadat hij eenderde van zijn straf had uitgezeten. In België komt een levenslange gevangenisstraf doorgaans neer op dertig jaar cel.