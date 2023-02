Marechaussee gaat met drones op drugssmokkel in havens controleren

Connect on Linked in

De Marechaussee laat een aantal medewerkers opleiden tot drone-piloot, om controles naar drugssmokkel te kunnen uitvoeren in kleinere havens, en op de Waddenzee.

door Joost van der Wegen

Demonstratie

Dit bleek tijdens een werkbezoek aan Harlingen van Aukje de Vries, de staatssecretaris van Financiën, die ook verantwoordelijk is voor de douane. Daar bezocht ze een demonstratie van douane-medewerkers die als drone-piloot controles zullen gaan uitvoeren.

Zicht

De Marechaussee laat op dit moment 13 medewerkers opleiding tot drone-piloot. Ze doet om beter zicht te krijgen op de smokkel van drugs of illegale sigaretten, geeft de staatssecretaris aan: ‘Ook kleinere havens zijn kwetsbaar als het gaat om ondermijnende drugscriminaliteit. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het ronselen van jonge uithalers, of het inrichten van drugslabs. Door ook buiten Rotterdam, Antwerpen of Vlissingen te controleren, willen we een waterbedeffect voorkomen.’

Overboord

Criminelen bedenken steeds nieuwe methoden om drugs te smokkelen, aldus De Vries. ‘Een van de risico’s die we zien is bijvoorbeeld het zogeheten dropping at sea. Daarbij worden vanaf grote zeeschepen drugspakketten overboord gegooid die vervolgens met kleinere schepen, zoals plezierjachten of vissersboten, aan land komen. Daarom gaat de douane extra controleren in het Waddenzee-gebied.’

Een aantal jaren terug was het nieuws dat er nauwelijks drugscontroles in het Waddengebied plaatsvonden, vanwege het verdwijnen van twee patrouilleboten.

In 2020 bleek uit verkennend onderzoek dat drugssmokkel via de havens van de Noordelijke provincies waarschijnlijk kinderspel was. Een controlesysteem via toegangswegen voor de Marechausse werd toen te duur bevonden.