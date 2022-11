Marengo-advocaat: ‘Mohamed R. moet worden vrijgesproken’

Connect on Linked in

De advocaat van Marengo-verdachte Mohamed R. vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken. Hiervoor pleitte hij donderdag in de rechtbank.

Onwaar

Raadsman Nico Meijering vindt dat de verklaringen van kroongetuige Nabil B. over Mohamed R. ‘een reeks van onwaarheden’ bevat. Op basis daarvan zou hij niet mogen worden veroordeeld. Dat schrijft Joris Peters donderdag op NU.nl

Te makkelijk

Tegen R. is in het Marengo-proces levenslang geëist. Op de derde dag van zijn pleidooi zei Meijering dat het Openbaar Ministerie er te makkelijk vanuit is gegaan dat de jongere broer van Saïd R. betrokken is geweest bij voorbereidingen op liquidaties.

Jacht

R. zou op zoek zijn geweest naar een doelwit, Khalid H., maar daarbij was het alleen de bedoeling dat hij fysiek mishandeld zou worden. Dit feit is belangrijk, omdat de jacht op H. leidde tot de moord op Hakim Changachi in Utrecht in 2017. Hij werd per vergissing neergeschoten, in plaats van H.

De rol van Nabil B. daarbij, bracht deze ertoe om zich bij justitie te melden als getuige.

B. verklaarde dat zijn goede vriend Mohamed R. met hem ook de in 2016 vermoorde Ranko Scekic in de gaten hield. R. ontkent dat en zegt voor die dag een alibi te hebben, meldt Nu.nl