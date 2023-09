‘Marengo-kroongetuige krijgt weer bijstand van voormalige advocaat’

Connect on Linked in

De kroongetuige in het proces Marengo, Nabil B., heeft weer een advocaat. Onno de Jong heeft zich opnieuw als zijn raadsman gemeld. Dit meldt het ANP donderdag. De Jong bevestigt het nieuws.

Opnieuw

Advocaat Onno de Jong legde afgelopen maart, samen met zijn collega Peter Schouten, de verdediging van de kroongetuige nog neer. Toen werd niet bekendgemaakt waarom dit gebeurde. Nu heeft De Jong zich opnieuw als zijn advocaat opgeworpen. Dat meldt een goed ingevoerde bron aan het ANP.

De Jong bevestigt dit desgevraagd aan het persbureau. Ook deze keer wil De Jong geen toelichting geven op de beslissing om weer voor B. aan het werk te gaan.

Laatste woord

In het lopende strafproces Marengo heeft kroongetuige Nabil B. nog recht op een laatste reactie in het proces, een zogenaamde dupliek, en het laatste woord. Dit staat gepland op 22 september in de extra beveiligde rechtbank aan de Zuidermolenweg in Amsterdam. De Jong zal B. daar bijstaan.

Het is nog onduidelijk wanneer de uitspraak in deze zaak volgt. De oorspronkelijke datum die hiervoor stond gepland, 20 oktober, wordt volgens de rechtbank niet gehaald. Daarvoor is het proces volgens haar te complex geworden.