‘Marengo-proces brengt kroongetuige in verband met verdwijning’

Connect on Linked in

Eén van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo heeft in zijn slotwoord kroongetuige Nabil B. in verband gebracht met een verdwijning in 2012. Volgens NU.nl heeft de Limburgse verdwijningszaak die Saïd R. beschreef overeenkomsten met de verdwijning van Hugo Charles (47) uit Echt.

Colombia

Saïd R. staat terecht voor opdracht geven voor meerdere moorden die hij samen met Ridouan Taghi en zijn broer Mohamed zou hebben laten plegen als leider van een criminele organisatie. Omdat hij later dan de andere Marengo-verdachten, in Colombia, werd aangehouden was de behandeling van zijn zaak later dan die van de andere twee hoofdverdachten tegen wie net als tegen R. al levenslang was geëist.

Rechterhand

R. maakte van zijn slotwoord in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp gebruik om felle beschuldigingen te uiten tegen kroongetuige Nabil B., die heeft gezegd dat R. de rechterhand van Ridouan Taghi was, en meebesliste over moordopdrachten.

R. stelt dat de kroongetuige een leugenaar is en bovendien bij meer moorden betrokken zou zijn geweest dan die waarvan hij wordt verdacht in Marengo.

R. heeft de naam van de verdwenen persoon die door B. – volgens R. – uit de weg zou zijn geruimd niet genoemd. Uit onderzoek van NU.nl blijkt dat dit autohandelaar Hugo Charles moet zijn.

De Meern

Charles verdween op de avond van 29 maart 2012. Zijn auto is enkele dagen later gevonden op een parkeerplaats langs de A12 in De Meern, vlak onder Utrecht. In de auto lagen zijn horloge en zijn mobiele telefoon. In 2019 werd Hugo Charles overleden verklaard.

Saïd R. vertelde dat Nabil B. op een parkeerplaats in Utrecht een ontmoeting met Charles zou hebben gehad.

Overigens gaf R. in de beschuldiging geen nieuwe informatie prijs. In een uitzending van Opsporing Verzocht is er ruim aandacht besteed aan de verdwijningszaak en ook in landelijke media.

Het Openbaar Ministerie wilde deze week niet inhoudelijk reageren op de aantijgingen.

Zie ook:

Uitspraak in Marengo-proces tegen Taghi uitgesteld