‘Mechelaar doelwit aanslagen Nederlanders om oplichting over uithalen cocaïne’

In Mechelen zijn donderdagnacht twee Nederlanders opgepakt. De Belgische justitie meldt dat de twee waarschijnlijk een aanslag wilden plegen op een pand in de stad. Eerder deze week werd in Nederland een 19-jarige Nederlander gearresteerd in verband met een aanslag op een woning in de Bethaniënstraat in Mechelen. Daar ontplofte vorige week donderdag een brandbom. De Gazet van Antwerpen schrijft dat er rond de dreiging in Mechelen vijf verdachten zijn opgepakt.

‘Dief’

In de Kalverenstraat werd een auto in brand gestoken en zaterdagnacht werd in de straten een boodschap op rolluiken van woningen achtergelaten: met de teksten ’dief’ ’hoer’.

Er zijn de afgelopen nachten verschillende auto’s met Nederlands kenteken in Mechelen geregistreerd door camera’s die volgens de Belgische justitie in verband te brengen zijn met de incidenten.

Uithalingen

Vandaag (zaterdag) bevestigde het Openbaar Ministerie dat in de nacht van donderdag op vrijdag in Mechelen een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaat is staande gehouden. Daarin zaten de twee Nederlanders van 19 en 20 jaar. Ze hadden een bivakmuts, een jerrycan, spuitbussen met verf, verschillende telefoons, en enkele spandoeken met opschrift bij zich. De teksten zijn volgens de Belgische justitie te laken aan eerdere aanslagen in Mechelen.

Belgische media schrijven dat het doelwit in Mechelen een bepaalde familie is. Een man zou verschillende drugscriminelen hebben opgelicht door borgsommen te incasseren voor uithalingen van cocaïne in de haven die hij vervolgens niet uitvoerde.