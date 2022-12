Medepleger Beuningse vergismoord op de vlucht

Connect on Linked in

Een 33-jarige man die dinsdag is veroordeeld tot twintig jaar celstraf omdat hij medepleger was van de vergismoord op Mehmet Kilicsoy in Beuningen heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat is door het Openbaar Ministerie bevestigd na berichtgeving van De Telegraaf.

Enkelband

August D. was dit najaar onder voorwaarden op vrije voeten gesteld omdat de rechtbank op dat moment vond dat er te weinig bewijs tegen hem was. Daarna is op een volgende zittingsdag door het OM nieuw bewijsmateriaal naar voren gebracht op basis waarvan D. is veroordeeld. Hij had zich woensdag moeten melden. Hij droeg een enkelband in verband met een eerdere veroordeling.

D. is nu internationaal gesignaleerd.

Jomairo D.

De Nijmeegse klusjesman Kilicsoy (49) is in de ochtend van 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten door twee gemaskerde mannen die waren aan komen rijden in een bestelbus.

August D. is de broer van Jomairo D. (29) uit Amsterdam, die de rechter als regisseur van de plannen ziet. Hij werd veroordeeld tot dertig jaar cel. August D. speelde een rol bij de voorbereidingen voor de liquidatie. Vier andere verdachten kregen vijf tot 26 jaar cel opgelegd.

August D. maakte in Amsterdam carrière als rapper Auki.