Medeverdachte “Bolle Jos” opgepakt in Eindhoven

De politie zegt dat er in Eindhoven door een arrestatieteam een 46-jarige man is gearresteerd die vermoedelijk samenwerkte met de gezochte crimineel “Bolle” Jos Leijdekkers uit Breda. De man wordt verdacht van de handel in drugs en witwassen.

Nuenen

Het arrestatieteam hield de man aan in zijn woning. Die woning is vervolgens doorzocht. Ook een loods in Nuenen is door de politie doorzocht.

Er zijn vier cryptotelefoons in beslag genomen waarmee versleutelde berichten verstuurd kunnen worden, en verder drie dure horloges.

Sky ECC

De man is in relatie gebracht met Jos Leijdekkers op basis van onderschepte chatsvan Sky ECC. In 2021 wist de politie de servers van Sky te hacken en enige maanden lang alle berichten van alle Sky-gebruikers te lezen. Zo zijn vele tientallen miljoenen berichten opgeslagen.

Uit die berichten zou blijken dat de man zich heeft bezig gehouden met drugshandel en witwassen, denkt de politie, onder meer samen met Jos Leijdekkers.

Vorige week besloot het hooggerechtshof in Turkije dat Isaac B. mag worden uitgeleverd naar Nederland. B. was voorheen een partner van Leijdekkers.