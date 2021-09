Medeverdachte zaak Lil’ Kleine is ondernemer en bokser Peter S.

Connect on Linked in

De 49-jarige man die ervan wordt verdacht samen met rapper Lil’ Kleine en een derde verdachte een 28-jarige man in Amsterdam te hebben mishandeld in december 2019, is de succesvolle ondernemer Peter S. Deze verdachte uit Boxtel haalde in 2012 het nieuws toen kickbokser Badr Hari in zijn gehuurde skybox in de toenmalige Amsterdam ArenA ondernemer Koen Everink zwaar mishandelde. Dat schrijft website NU.nl, dat woensdag aanwezig was bij een regiezitting in de Amsterdamse rechtbank.

Bokser

Peter S. kwam in 2010 de Quote Top 100 van jonge miljonairs binnen. Hij werd rijk met zijn transportbedrijf en is daarnaast vastgoedinvesteerder en bokser. Een bron meldde in 2012 aan Quote dat S. wordt gefinancierd door ‘de grootste xtc-baronnen van Brabant’. S. zei eerder dat hij tijdens de mishandeling van Everink ‘op het veld’ van de ArenA stond, maar gaf later toe dat hij ‘op het balkon, hetzij net nog in de skybox’ stond.

Mishandeling in vereniging

Wat zijn exacte rol bij de mishandeling van een 28-jarige man op 6 december 2019 in Club Oliva op het Amsterdamse Rembrandtplein was, is onduidelijk. Justitie verdenkt Peter S. (49), Jorik Scholten, alias rapper Lil’ Kleine (26) en de 51-jarige Arnold H. uit Boxtel van mishandeling in vereniging. Het slachtoffer werd naar eigen zeggen geschopt en geslagen.

Lil’ Kleine ontkent de beschuldiging. Hij bracht in mei 2021 twee nachten in de cel door op Ibiza, nadat hij tijdens een feest in een hotel zijn vriendin Jaimie Vaes zou hebben mishandeld. Die zaak werd geseponeerd.

Strafblad van ‘hier tot Tokio’

Verdachte Arnold H. kwam in 2018 in het nieuws toen hij een interview gaf aan Brabants Dagblad. Daarin vertelde hij een strafblad van “hier tot Tokio te hebben”. H. plaatste destijds een filmpje op Facebook waarop te zien is hoe een man een 16-jarige jongen in Boxtel mishandelt. Een vrouw die ook te zien is op de beelden voelde zich door de stortvloed aan reacties dermate bedreigd dat zij en haar gezin onderdoken.

Tijdens de regiezitting van woensdag waren de drie verdachten niet aanwezig in de rechtszaal. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 28 januari 2022. Dan zullen ook de beelden getoond worden van de mishandeling in Club Olivia.