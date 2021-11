‘Medewerkers EBI ondergedoken na arrestatie Youssef Taghi’

Connect on Linked in

Vier medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn in oktober met spoed ondergedoken en beveiligd. Dat was een dag nadat het Openbaar Ministerie op 8 oktober bekendmaakte dat advocaat Youssef Taghi met zijn neef Ridouan Taghi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid. Dat schrijft NRC Handelsblad.

Adresgegevens

Het OM meldde ook dat er aanwijzingen waren dat Taghi voor een ontsnappingspoging op zoek is geweest ‘naar adresgegevens van gevangenispersoneel’. Uit informatie die door NRC is ingezien blijkt dat de namen van vier EBI-medewerkers op een lijst stonden. Daarom zijn ze in veiligheid gebracht.

Voordat het nieuws over een verdenking van een uitbraakpoging bekend werd was door personeel in Vught gevraagd om maatregelen ter beveiliging. Ze stelden bijvoorbeeld het gebruik van maskers voor. Deze week meldde actualiteitenprogramma EenVandaag dat de bewakers van Taghi inmiddels maskers dragen en een andere gelijksoortig uniform. Taghi is nog verder geïsoleerd.

Gescreend

In de EBI mogen gedetineerden alleen bellen met of bezoek ontvangen van mensen die vooraf zijn gescreend. Alle gesprekken die zij voeren worden opgenomen. Uitzondering daarvan is het contact tussen verdachten en hun advocaten. Fysiek contact met advocaten en bezoekers is onmogelijk door de scheiding van een glaswand. Advocaten mogen inmiddels geen laptop meer de inrichting inbrengen.