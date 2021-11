Taghi bewaakt door bewaarders met bivakmutsen

Connect on Linked in

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn tegen de van verschillende moordopdrachten verdachte Ridouan Taghi ongekend strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Zijn detentie-advocaat heeft tegen EenVandaag gezegd dat Taghi in de EBI alleen nog bewaarders met bivakmutsen op te zien krijgt. Dat is in Nederland nog niet eerder gebeurd.

Afgeplakt

Het gevangenisregime is begin oktober ingegaan, direct na de arrestatie van zijn advocaat en neef Youssef Taghi. De twee worden ervan verdacht een gewelddadige uitbraakpoging te hebben gepland. Taghi wordt in de gevangenis verder geïsoleerd. De bijzondere cipiers dragen een ander uniform dan het gewone gevangenispersoneel. Interne glazen wanden in de EBI zijn afgeplakt zodat de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo niet kan zien wie er in een ruimte aanwezig is.

Nadat het nieuwe regime begon is Taghi volgens zijn advocaat niet meer bezocht door medewerkers van de medische dienst, de mentor, het afdelingshoofd en de directeur. Advocaat Thomas van der Horst: ‘De sfeer op dit moment is grillig en de cliënt verblijft in ongekende isolatie. Slechts zijn advocaat en het persoonlijk bezoek (1 uur per week) kunnen Taghi in het gezicht kijken: voor de rest zijn het bivakmutsen, of is hij alleen’.

Doden

De verdenkingen in het politieonderzoek “26Mandel” naar zijn neef en advocaat Youssef Taghi zijn zeer ernstig. Bij een uitbraakpoging zouden mogelijk doden vallen. Vanaf begin juli zijn Youssef en Ridouan stiekem afgeluisterd door de recherche. Er zijn volgens justitie bovendien aanwijzingen dat de twee neven op zoek waren naar adresgegevens van gevangenismedewerkers. Het politieonderzoek loopt nog.

Op dit moment is het voor Taghi onmogelijk om vast te stellen of een cipier hem al eerder heeft verzorgd.

