‘Meer aandacht voor hulp aan criminele meisjes’

Jeugdcriminaliteit door meisjes blijft vaak onzichtbaar voor instanties en hulporganisaties. Hierdoor kunnen zij vaak niet op tijd worden geholpen.

Dit stelt VU-criminoloog Anne-Marie Slotboom op de website van de Amsterdamse stadszender AT5. ‘We weten uit cijfers dat meer meisjes zeggen iets crimineels te doen dan dat ze bij justitie in beeld komen. Daar zit dan een gek gat, want bij jongens is dat wel vaker zo.

Is de politie liever voor meisjes? Slotboom hierover: ‘Als er een straatroof is en de politie ziet een jongen en een meisje, dan gaan ze achter de jongen aan. Want de kans is groter dat de jongen iets heeft gedaan.”

Statistisch gezien klopt dat, citeert AT5 Slotboom: ‘Jongens in de criminaliteit zijn er meer en plegen ook ernstigere delicten. Maar dat betekent niet dat je meisjes dan maar moet laten lopen’, vindt Slotboom. ‘Het gaat niet om de omvang. Zedendelicten komen ook weinig voor onder jongeren, maar daar geven we veel aandacht aan omdat het zo’n impact heeft op de maatschappij.’

Als meisjes die zich schuldig maken aan criminaliteit niet eerder in beeld hebt, lopen ze het risico dat zij later slecht terechtkomen. ‘Twintig procent van de verdachten is vrouw. Als die twintig procent op een andere manier in het strafrecht komt, en dus ook anders geholpen moet worden, dan moet daar aandacht voor zijn. Bovendien krijgen deze vrouwen ook kinderen, en we weten dat deze kinderen vaak ook zelf een groter risico lopen om in de criminaliteit te belanden.’

Anne-Marie Slotboom pleit al langer voor een andere aanpak van de criminaliteit onder meisjes.