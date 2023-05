‘Meer advocaten bezorgd over hun veiligheid, noodnummer vaker gebeld’

Connect on Linked in

Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten melden zich per week gemiddeld twee advocaten bij een speciaal noodnummer vanwege een dreiging en zijn er advocaten met een noodknop. Ook is er onder advocaten veel vraag naar speciale weerbaarheidstrainingen, voor omgang met bedreigingen en agressie.

Verharding

Jeroen Soeteman, bestuurder bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zelf strafrechtadvocaat, zegt tegen de NOS, na berichtgeving in De Telegraaf: ‘De maatschappij is verhard en de criminaliteit is verhard. Daar moeten advocaten zich zeer bewust van zijn’. Volgens Soeteman komt er ook een speciale ‘vertrouwensadvocaat’.

Daarnaast zegt hij dat er net 600 weerbaarheidstrainingen zijn aangeboden voor beginnende advocaten en dat alle plekken direct ingetekend zijn. ‘We vinden dat je al vanaf je eerste jaar bewust moet zijn van de risico’s’, aldus Soeteman.

Noodnummer

Ook maken advocaten veel gebruik van een speciaal noodnummer, waarmee directe contacten kunnen worden onderhouden met het Openbaar Ministerie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en met lokale dekens. Ongeveer twee advocaten per week bellen dat nummer vanwege een dreiging.

Helft ervaart agressie

Volgens Soeteman kan de dreiging vanuit de eigen cliënt of een tegenpartij komen. Uit een onderzoek van de Landelijke Orde van Advocaten (uit 2022) onder 1.000 advocaten kwam naar voren dat de helft het jaar ervoor te maken had gekregen met (verbale) agressie (41%), intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). In de helft van de gevallen was de eigen cliënt de boosdoener.

Met name zaken waarbij emoties spelen als faillissementen, scheidingen en procedures rond kinderen kunnen nogal eens uit de hand lopen. Soeteman: ‘Dan komen er bedreigingen per mail, telefonisch of wordt het fysieke agressie.’

Speciaal team

Een speciaal team van de advocatenorde onderzoekt de dreiging en kijkt of er maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een noodknop en acute beveiliging. Hoeveel advocaten een noodknop hebben, wil Soeteman niet zeggen. Een alarmcentrale luistert in het geval van nood mee, ziet de locatie van de advocaat en kan indien nodig de politie inschakelen.

Weski

Onlangs werd bekend dat de op 21 april gearresteerde advocaat Inez Weski de verdediging van haar cliënt Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces, heeft neergelegd. Weski’s advocaten willen verder geen commentaar geven op de zaak. Weski is ook advocaat van twee andere verdachten in het Marengo-proces: van de broers Mao en Mario R.. Bovendien heeft ze nog andere cliënten in zeer grote strafprocessen die nu spelen.

