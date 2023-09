Meerdere forse explosies in Rotterdam en Amsterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam en Amsterdam hebben in de nacht van woensdag op donderdag explosies plaatsgevonden. In Rotterdam vonden zelfs twee ontploffingen plaats. Op al deze locaties was al eerder sprake van incidenten.

Klap

De eerste explosie in Rotterdam vond plaats in een woning aan het Trilgras, in Rotterdam-Ommoord. Deze woning was twee jaar terug ook al doelwit van een beschieting, meldt stadszender Rijnmond. Volgens omwonenden was er rond 04.00 een enorme knal te horen. De voordeur van de woning raakte ontzet en de brievenbus raakte los van de woning door de klap.

Buurtbewoners zeggen tegen Rijnmond dat op het adres een moeder met twee tienerzoons woont. De jongste zoon zou na de explosie van de eerste verdieping zijn gesprongen en zijn voet daarbij hebben verwond.

Doelwit

Even na 05.00 vond er in Rotterdam een explosie plaats bij een feestlocatie aan de Brauwweg. Het Paleis in de ’s Gravenlandsepolder in Schiedam was al twee keer eerder doelwit van een aanslag. Daarna werd de zaak niet gesloten. De gemeente Schiedam kan tegen Rijnmond niets zeggen over de zaak, omdat er een politieonderzoek loopt.

Door de brand die is ontstaan na de explosie zijn de voordeur, de palmbomen en het rode tapijt bij de voordeur zwartgeblakerd. Een overkapping is verbrand.

Schade

Ook in Amsterdam was er forse schade door een explosie in Amsterdam-Noord. Aan de Bankwerkerij werd rond 05.00 uur vanmorgen de deur uit een woning in die straat geblazen. Ook sneuvelde een ruit en was er schade aan de gevel. Op 13 april 2022 vond er ook al een explosie plaats op dezelfde plek, meldt AT5. Namelijk op de hoek van de Bankwerkerij en de Meeuwenlaan.