Meerdere verdachten aangehouden bij inval in loods Woerden

Bij een politie-inval in een loods aan het Kattegat in Woerden zijn zondagavond meerdere verdachten tussen de 23 en 43 jaar aangehouden. In de loods zijn verschillende voertuigen aangetroffen waaronder een vrachtwagen met oplegger. Deze is in beslag genomen. Over de inhoud daarvan zegt de politie niets.

Autopoetsbedrijf

De politie ging rond 23.00 tot een interventie over nadat informatie was binnengekomen over de loods. De actie maakt deel uit van een lopend onderzoek. Het pand waar de politie binnenviel, is volgens het AD een autopoetsbedrijf dat daar al twintig jaar zit.

De politie doet nader onderzoek en vraagt aan getuigen om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar (deurbel)camerabeelden.

Xtc-lab

Of er mogelijk sprake is van een drugslab of opslagplaats voor drugs is onduidelijk. In november 2022 werd aan de Golf van Biskaje in Woerden, één straat verderop dat het Kattegat, een xtc-lab aangetroffen bij een autopoetsbedrijf.