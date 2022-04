‘Meerdere vuurwapens gevonden bij huiszoeking A$ap Rocky’

Connect on Linked in

In het huis van de verdachte rapper A$ap Rocky (33) in Los Angeles heeft de politie meerdere vuurwapens in beslag genomen, aldus entertainmentsite TMZ. De rapper is verdachte in een onderzoek naar een schietpartij op straat in Hollywood waarbij in november iemand aan zijn hand gewond raakte.

A$ap Rocky werd op 20 april op het vliegveld van Los Angeles gearresteerd na terugkeer van een vakantie in Barbados met zijn zwangere vriendin Rihanna. Hij kwam na betalen van een borgsom op vrije voeten. De doorzoeking vond plaats gedurende de tijd dat Rocky in hechtenis zat.

De verdenking voor betrokkenheid bij de schietpartij is gebaseerd op de verklaring van een slachtoffer die heeft verklaard dat de rapper meerdere schoten op hem loste. Of ook het vuurwapen dat in november is gebruikt bij de gevonden wapens is blijft volgens TMZ nog een vraagteken. De wapens zullen worden onderzocht.