Meeste items juwelenroof Dresden teruggevonden, Nederlander vast

De Duitse autoriteiten hebben vrijdagnacht een “aanzienlijk deel” van de items teruggevonden die zijn gestolen bij een spectaculaire roofoverval in 2019 van onschatbare 18e-eeuwse juwelen uit een staatsmuseum in Dresden. In totaal zijn in Berlijn 31 voorwerpen teruggevonden, zo melden de Duitse politie en justitie zaterdag.

De vondst van de juwelen komt midden in het proces tegen zes verdachten van de brutale nachtelijke roof in historisch museum Grünes Gewölbe in Dresden, in november 2019. De dieven maakten 21 sieraden en andere kostbaarheden buit uit de collectie van de Saksische heerser Augustus de Sterke.

De roof vond plaats nadat de inbrekers met een stroomstoring de alarminstallatie hadden lamgelegd. Na vijf minuten waren ze weer verdwenen.

Grootste kunstroof

Volgens verzekeringsexperts is de gestolen buit minstens 113,8 miljoen euro waard. Duitse media noemden het de grootste kunstroof in de moderne geschiedenis. De juwelen omvatten een zwaard met een met diamanten ingelegd gevest (handvat) en een schouderstuk dat de beroemde 49-karaats witte Dresden-diamant bevat. De juwelen bleven spoorloos.

Schikking

Maar “oriënterende gesprekken” tussen de advocaten van de verdachten en de aanklager over een mogelijke schikking en de teruggave van de gestolen spullen leidden tot een doorbraak, aldus de politie en aanklagers, zonder verder in detail te treden. Een speciaal politieteam heeft de gestolen voorwerpen in een beveiligd transport vanuit Berlijn terug naar Dresden gebracht. Deskundigen moeten ze nu onderzoeken om de authenticiteit te verifiëren. Enkele stukken ontbreken echter, waaronder een broche die toebehoorde aan koningin Amalie Auguste van Saksen.

Remmo-clan

De zes verdachten die terechtstaan ​​voor de juwelenroof zijn leden van de zogenaamde Berlijnse “Remmo-clan”, een beruchte en van oorsprong Libanees-Koerdische ‘familie’ met zo’n 500 leden van meerdere generaties. Eerder werden mensen uit de Remmo-clan veroordeeld voor overvallen en drugshandel. Twee leden van de clan waren minderjarig toen ze de overval pleegden. Het proces, dat in januari van start ging, wordt dinsdag hervat. De verdachten riskeren tot tien jaar gevangenisstraf.

Nederlandse verdachte

Er worden nog steeds zo’n 40 mensen gezocht die worden verdacht van betrokkenheid bij de roof. Vorige maand werd een Nederlandse man gearresteerd en overgebracht naar Duitsland op beschuldiging van het aanbieden van gestolen waar van de overval. Volgens het Openbaar Ministerie in Dresden verklaarde de 54-jarige Nederlander dat hij een waardevol stuk had gekregen dat tijdens de diefstal was ontvreemd.

De verdachte zou in december 2021 contact hebben opgenomen met een Nederlandse kunstdetective en beweerde een diamantair uit Antwerpen te zijn. Hij vertelde de recherche dat hem de mogelijkheid was geboden om voor 40.000 euro een historische Poolse penning terug te kopen, die aan het museum had toebehoord. Vervolgens vluchtte hij in november met het geld. Volgens aanklagers heeft de verdachte een uitgebreid strafblad.