‘Meesterbrein sigarettensyndicaat gearresteerd in Polen’ (VIDEO)

Europol zegt dat een Pools-Nederlandse criminele organisatie die op de Europese markt miljoenen illegale sigaretten afzette nu helemaal is opgerold. In Polen zou vorige week het ‘meesterbrein’ zijn aangehouden. In maart waren er in Nederland al arrestaties in de zaak. De groep bestond volgens Europol uit zware criminelen.

Dertig arrestaties

In totaal zijn er nu dertig arrestaties geweest in Polen en Nederland. Er is 94 ton rook- en shisha-tabak en 5,4 miljoen sigaretten uit de omloop gehaald. Eind maart was er in Nederland een eerste actiedag. In Schaijk en Heerlen werden twee illegale fabrieken ontmanteld met een productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen sigaretten per dag, wat neerkomt op een belastingverlies van ruim 243.000 per dag per fabriek.

Politie-uniformen

Vorige week was in Polen een tweede actiedag waarbij de (Poolse) hoofdverdachten zijn aangehouden. De Poolse politie deed invallen op een dozijn adressen in het hele land binnen. Als gevolg hiervan werden negen personen gearresteerd en werd 54 ton tabak in beslag genomen, naast machines die werden gebruikt voor de productie van sigaretten.

Agenten namen ook vuurwapens en wapens in beslag, naast kleding die leek op politie-uniformen, radiocommunicatieapparatuur en signaalstoorzenders. De politie denkt dat de bende ook betrokken was bij gewelddadige overvallen.