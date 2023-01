Meisje (11) omgekomen bij beschieting woning in Antwerpen

Bij een schietpartij in het Antwerpse district Merksem is een elfjarig meisje om het leven gekomen. Volgens de lokale politie overleed het kind toen rond 18.30 een woning aan de Nieuwdreef onder vuur werd genomen. Volgens de Antwerpse burgemeester Bart De Wever gaat het waarschijnlijk om een aanslag in het criminele milieu.

(Beeld uit archief)

De politie kreeg rond 18.30 een melding dat een garagepoort beschoten zou zijn. Ter plaatse werden verschillende kogelinslagen en hulzen aangetroffen. Achter de poort zat geen garage schuil, maar een leefruimte waarin verschillende mensen aanwezig waren.

Het meisje zou niet rechtstreeks geraakt zijn door kogels, maar wel indirect als gevolg van de kogelinslagen. Er zou een magnetron zijn geraakt die daardoor ontplofte. Het meisje raakte daarbij zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Twee andere familieleden zouden lichtgewond zijn geraakt.

Burgemeester De Wever zegt in tv-programma Terzake dat het waarschijnlijk gaat om een aanslag in het criminele milieu.

‘De getroffen familie is bekend, er waren al eerder incidenten. Het heeft er alle schijn van dat het alweer een afrekening in het milieu is. Er is een drugsoorlog gaande: criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. Dat zijn we al maanden aan het meemaken en wat ik al lang vreesde is gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen, een kind.’