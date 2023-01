‘Antwerpse familie E.H. al twaalf keer doelwit van drugsgeweld’

Connect on Linked in

Al twaalf keer werd een pand van de Antwerpse familie E.H. getroffen door drugsgeweld, de laatste keer gebeurde dat maandagnacht. De familie is inmiddels al ruim drie jaar het doelwit van drugscriminelen. De Gazet van Antwerpen schreef een kort profiel van de twee broers Naim en Ilias, die het van straatdealers tot spelers in de internationale cocaïnesmokkel schopten.

Celstraf

Ruim drie jaar geleden, op 21 september 2019, vond de eerste aanslag plaats op een pand van de familie E.H.. Naar een woning in Berchem werd ’s nachts een handgranaat gegooid. De bewoners, de familie E.H., waren toen nog relatief onbekend bij de Belgische politie en justitie. Zoon Naim (inmiddels 29) werd in 2015 als jonge twintiger veroordeeld tot anderhalf jaar cel vanwege drugs dealen. Twee jaar later kreeg hij tweeënhalf jaar cel voor cocaïnehandel, maar in hoger beroep volgde vrijspraak nadat zijn advocaat het hof ervan wist te overtuigen dat het onderzoek naar zijn cliënt niet grondig gevoerd was.

Granaat bij pannenkoekenhuis

Op 30 juni 2020 ontplofte in Antwerpen-Zuid wederom een handgranaat, dit keer voor de deur van pannenkoekenrestaurant Stacks in de Volksstraat. Die zaak was eind 2019 opgericht door Abdoladim E.H. (53), de vader van de familie.

Bekende drugscriminelen en Dubai

Zoon Naim had zich gaandeweg samen met zijn jongere broer Ilias (25) omhooggewerkt van straatdealer tot speler in de Antwerpse cocaïnesmokkel. Ze stuurden uithalers en vrachtwagenchauffeurs aan om partijen cocaïne de haven uit te loodsen. Volgens ingewijden werkten ze daarvoor samen met en in opdracht van bekende drugscriminelen als Omar “Patje Haemers” G. en Mounir “Gino” E.B.. De broers E.H. verkasten inmiddels ook naar Dubai, vanwaar ze hun zaken regelden via versleutelde Sky ECC-toestellen.

Rivalen

Doordat ze grotere spelers werden en ook vijanden maakten in de wereld van de internationale cocaïnesmokkel, werden ze de laatste jaren geregeld doelwit van aanslagen. Volgens verschillende ingewijden zouden de broers geen betrouwbare zakenpartners zijn. De familie is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen, maar sinds afgelopen zomer nam het geweld tegen de familie toe. De ouderlijke woning was zes keer het doelwit van brandbommen, explosieven en kogels. Eén keer lieten rivalen een boodschap achter op de deur met de begeleidende tekst ‘snitch’.

Marteling

Ook bij woningen van grootouders en een ander familielid in het Antwerpse stadsdistrict Deurne was het raak. De politie en de ‘eigen bewakingsdienst’ van Naim en Ilias wisten nog twee aanslagen te verijdelen door de uitvoerders op te pakken, dan wel te ontvoeren en te martelen. In totaal zouden er volgens de Gazet van Antwerpen al twaalf geslaagde aanslagen tegen de familie hebben plaatsgevonden, want ook het inmiddels gesloten pannenkoekenhuis werd nog een paar keer belaagd.

Voor aanslagen bij panden van de familie werden verschillende jonge Nederlanders opgepakt.

De twee broers E.H. zijn verdachten in verschillende grote drugsdossiers die mogelijk in de loop van 2023 voor de rechtbank komen.