Menselijke resten gevonden in zoektocht naar verdwenen studente

Op een bedrijventerrein in Hoorn zijn dinsdag menselijke resten gevonden. Dat is gebeurd na het verhoor van de in juli veroordeelde Manodj B., verantwoordelijk voor het doden van zijn huisgenoot Sumanta Bansi (22). De studente Sumante was overgekomen uit Suriname om te studeren en logeerde bij de familie van B. in Hoorn. B. werd haar minnaar. Het Openbaar Ministerie heeft de vondst bevestigd na berichtgeving in De Telegraaf.

Abortus

Sumanta Bansi (22) verdween vier jaar geleden plotseling. De rechtbank gaat ervan uit dat B. haar heeft gedood nadat hij een kind bij haar had verwekt. De zwangerschap zorgde bij de Hindoestaanse familie voor grote spanningen. Bij een eerdere zwangerschap had Sumanta met een abortus ingestemd maar de volgende keer besloot ze het kind te houden. In juli kreeg Manodj B. vijftien jaar cel.

Beroep

Het staat nog niet vast dat de gevonden menselijke resten van Bansi zijn, de uitslag van onderzoek daarnaar moet worden afgewacht.

Advocaat Theo Hiddema is de nieuwe advocaat van B.. Hij deed samen met een verslaggever van De Telegraaf een dringend beroep op Manodj B. om openheid over de rustplaats van Sumanta te geven. Dinsdagochtend zijn nieuwe verhoren van B. begonnen. Nadat B. nieuwe informatie had gegeven is door de politie direct met zoeken begonnen.