Merel Pontier van Clinton Young Foundation: ‘Niet kloppend bewijs interesseert justitie in Texas niet’

De ter dood veroordeelde Amerikaan Clinton Young werd vorige week vrijdag opnieuw aangehouden in de V.S. Merel Pontier van de stichting die eerder hielp hem vrij te krijgen, is verrast. Ze legt de situatie uit aan Crimesite, vanuit haar auto op de highway: ‘Het interesseert justitie hier niet dat hij door de rechter werd vrijgelaten omdat het bewijs tegen hem niet klopt.’

door Joost van der Wegen

Foto: Clinton Young en Merel Pontier, van de Clinton Young Foundation.

De ter dood veroordeelde man die jullie van death row hebben kunnen halen en die vrij was gekomen, is vrijdag weer in de cel gezet. Hoe kan dat?

‘We waren verrast, want waren er ook niet van op de hoogte. Hij is aangehouden en aangeklaagd in een andere county, waar justitie de aanklacht al heeft voorgelegd aan een grand jury. Het motief was volgens ons om Clinton weer achter de tralies te krijgen.’

Hoe kan het dat Clinton Young opnieuw is aangehouden in een andere county, terwijl in de ene is gebleken dat zijn rechtszaak wellicht niet eerlijk is verlopen?

‘Dat interesseert justitie hier helemaal niet. Ze willen hem gewoon de doodstraf geven. En om dat te kunnen doen is hij nu in de county Harrison aangehouden. Eerder was het Midland county, dat de zaak met de twee moorden in de twee county’s op zich had genomen. Nu het daar niet is gelukt om hem terug de cel in te krijgen, legt men de zaak in Harrison neer. Met als reden om een nieuwe borgsom te kunnen laten vaststellen, wat ons dan weer zou dwingen om nog veel meer geld voor Clinton in te moeten zamelen. Terwijl hij juist keurig aan alle voorwaarden van zijn borgtocht voldoet.’

Maar geldt dat er dan niet het principe dat je voor een zaak niet twee maal mag worden vervolgd. Het ne bis in idem-principe, in de V.S. ook wel double jeopardy genoemd?

‘Nu de status van Clinton van veroordeelde is teruggebracht tot verdachte, heeft men besloten om hem ook in de andere county te arresteren. Je mag hier iemand niet voor hetzelfde feit twee keer veroordelen, maar wel aanhouden. De vraag is hoe dat verder zal gaan uitpakken voor Clinton.’

Maar ziet het Openbaar Ministerie in de V.S. zelf niet dat de bewijzen in zijn zaak wellicht niet overtuigend zijn. En er belangenverstrengeling was van een ambtenaar, die voor justitie en de rechtbank bleek te werken?

‘Nee, ze hebben de intentie om hem vast te zetten en de doodstraf te geven. Ze hebben de medeverdachte, David Page, ook nooit gedagvaard. Terwijl er toch aanwijzingen zijn dat hij de moord heeft gepleegd. Maar ze hebben daar dus helemaal geen belangstelling voor. Ook omdat ze eerder al een deal met hem sloten in ruil voor zijn verklaringen. Er is nooit iemand voor de moorden zelf veroordeeld, en nu ontglipt de volgens ons onschuldige hoofdverdachte ze. Dat willen ze niet laten gebeuren.’

Vinden ze het niet vervelend dat een stichting bestaande uit vooral Nederlanders, erin is geslaagd hun verdachte uit de cel te krijgen? Zeker in een dubbele moordzaak in een staat als Texas.

‘Zeker. Justitie is zelfs zo ver gegaan, om de rechter te vragen om ons een mediaverbod op te leggen. Clinton’s verdediging wordt namelijk gevoerd vanuit de gelden van onze crowd funding, en die kunnen we voeren, omdat we media-aandacht krijgen. Gelukkig heeft de rechter hier niet mee ingestemd. Maar zover gaat het dus.’

Hoe moet het nu verder met de zaak?

‘Alles wat men nu heeft gedaan is wat ons betreft onrechtmatig. We gaan nu uitzoeken hoe dat kan, en daar bezwaar tegen maken. Gelukkig hebben we een eerlijke rechter in de zaak. Ook lijkt de publieke opinie achter Clinton te staan. Juristen die we hier spreken zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt, als wat nu is gebeurd.’

Hoe is het nu met Clinton Young?

‘Hij houdt zich voorlopig goed. Ze hebben hem, heel gemeen, vrijdag aangehouden, zodat we pas maandag actie konden ondernemen. Voor hem is het natuurlijk wel zwaar. Als je op death row zit heb je niets meer te verliezen. Als je vervolgens na 20 jaar eenzame opsluiting weer vrij man bent, is je ergste nachtmerrie natuurlijk om die vrijheid weer kwijt te raken.’