Messenverbod in jeugdgevangenissen na dodelijke steekpartij

In justitiële jeugdinrichtingen wordt een tijdelijk verbod op het gebruik van scherpe messen ingesteld. De maatregel wordt door de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) genomen naar aanleiding van de recente dodelijke steekpartij in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda en eerdere ernstige incidenten in jeugdgevangenissen.

Kookactiviteiten

Het betreft een van de zes maatregelen die de RJJI neemt om de kans op nieuwe, ernstige incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. De RJJI-directie zegt dat messen die tijdens kookactiviteiten gebruikt worden om vlees om groente te snijden voorlopig in de ban worden gedaan. Schilmesjes om fruit en aardappels te schillen worden vervangen door dunschillers. Een bestekmes om de boterham te kunnen smeren, blijft gewoon beschikbaar.

De maatregel om scherpe messen te verbieden duurt in elk geval een half jaar en zal geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

Smokkelwaar en groepsgrootte

Andere maatregelen zijn onder andere een signaleringslijst die zich richt op de mentale status van jongeren, het verbeteren van de beveiliging tegen smokkelwaar en herbezinning op de groepsgrootte. De RJJI zegt dat al vele jaren wordt gewerkt met acht tot tien jongeren op één groep. Daar gaat nu kritisch naar gekeken worden. ‘Omdat de doelgroep aantoonbaar is veranderd en verhard, wordt de groepsaanpak op bestuurlijk niveau opnieuw onderwerp van gesprek gemaakt.’

Fatale steekpartij

Bij de dodelijke steekpartij in jeugdinrichting Den Hey-Acker kwam op 15 april een 19-jarige gedetineerde uit Enschede om het leven en raakte een 20-jarige gedetineerde uit Nijmegen gewond. Een 18-jarige man uit Den Haag is aangehouden als verdachte.

Vier locaties

De meeste jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) zijn tussen de 14 en 21 jaar. De Rijks Justitiële Jeugdinrichting bestond tot vorig jaar uit drie locaties en inmiddels uit vier: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse, De Hunnerberg in Nijmegen en Horsterveen in Evertsoord.

Verder zijn er twee particuliere jeugdinrichtingen. Dagelijks verblijven opgeteld ongeveer 450 jongeren in een van de jeugdinrichtingen.