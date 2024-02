‘Met uithalen wilde ik snel geld maken, omdat mijn schulden steeds groter werden’

Connect on Linked in

De regionale omroep Rijnmond sprak met een uithaler van drugs in de haven van Rotterdam. ‘Mijn schulden werden steeds groter. Uithalen leek mij de beste mogelijkheid.’

Gesnapt

Rijnmond sprak met de 24-jarige Aziz (gefingeerde naam) die werd gesnapt op het haventerrein, op locatie in de containerhaven van Rotterdam. Hij legt uit hoe uithalen precies gebeurt: ‘Ik word gebracht naar een plek in de haven zoals hier en klim over het hek. Als ik op het terrein ben, krijg ik een bericht met een foto waar ik ongeveer moet zijn en welke container het is. De containers zijn altijd op de begane grond. Dat wordt gedaan door mensen die in de haven werken. De container maak ik open met een betonschaar. Bij sommige containers wordt het in het plafond verstopt. Dat moet je dan kapot maken om de drugs te pakken.’

Alert

Hij is zenuwachtig op zo’n moment, vertelt hij RTV Rijnmond: ‘Je voelt dan de adrenaline in je lichaam en denkt niet na over opgepakt worden. Ik ben dan juist meer alert. Meestal gaan we met twee, maximaal vier jongens het terrein op. Van andere jongens weet ik het niet.”

Dat ging twee keer succesvol en de derde keer werd hij gepakt: ‘Afgelopen voorjaar zagen ze me op camerabeelden. Ik ben gaan rennen en ze hebben honden op ons losgelaten. Die hadden mijn geur gevonden en daarna werd ik gepakt, maar ik had geen drugs bij me. Ik heb twee weken gezeten en mocht daarna naar buiten. Ik wacht nog op mijn rechtszaak. Als ik word gestraft, dan moet ik maar zitten.’

Paniek

‘Ik ben niet geronseld, maar heb zelf contact opgezocht met mensen uit deze wereld om dit te doen, omdat ik schulden had. Ik heb een technische opleiding gevolgd en mijn mbo-diploma gehaald. Het werk in deze sector sprak me toch niet aan. Ik verdiende 1900 per maand. Dat is te weinig om een auto en een huisje te kopen. Ik ben daarmee gestopt en ben freelancewerk gaan doen.’

Fout

Aziz vertelt waar het fout ging: ‘Er kwam een moment dat ik geen doel meer in mijn leven had. Ik had geen vaste baan en mijn vaste lasten liepen door. Ik had geen overzicht meer. Daarom betaalde ik boetes en verzekeringen niet meer. Mijn schulden werden steeds groter. Uithalen leek mij de beste mogelijkheid. Ik wilde snel geld maken. Een paar keer uithalen om alles te kunnen betalen.’