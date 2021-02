Mexicaanse ‘cocaïnebaron’ uitgeleverd naar Verenigde Staten

Mexico heeft afgelopen zondag een Mexicaan uitgeleverd die in de Verenigde Staten wordt verdacht van een serie zeer grote cocaïnetransporten vanuit Colombia, via Mexico naar de Verenigde Staten. Hij zou dat hebben gedaan voor verschillende grote netwerken, zoals het Sinaloa-kartel, het Jalisco Nueva Generación (CJNG) en het Milenio-kartel. Het gaat om Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”.

Geen doodstraf

De verdenkingen beslaan de periode 1980 en tot maart 2017. Flores zal worden berecht in Washington DC.

El Tío was al in augustus 2017 gearresteerd in Zapopan, in de staat Jalisco. Flores Hernández heeft in verschillende procedures de uitlevering aangevochten. Uiteindelijk speelde mede een rol dat hij na berechting in de Verenigde Staten geen risico zou lopen om de doodstraf te krijgen.

Voetballer

De zaak kreeg in Mexico in 2017 veel aandacht omdat Flores zaken zou hebben gedaan met profvoetballer Rafael Márquez en zanger Julio Álvarez, die werden verdacht van witwassen van drugsgeld. Márquez was in 2018 aanvoerder van het Mexicaanse team dat meedeed aan het WK in Rusland. Hij was toen al door de Amerikaanse autoriteiten op de zwarte lijst van witwassers geplaatst, en zijn tegoeden in de VS werden bevroren.

Marquez ontkende en hij is nooit strafrechtelijk vervolgd.