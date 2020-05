Mexicaanse gangster “Chino Ántrax” geliquideerd

De Mexicaanse gangster José Rodrigo Arechiga Gamboa (bijnaam “Chino Ántrax”, 39) is volgens Mexicaanse media in Culiacán geliquideerd. Hij zat in de auto van zijn zus die samen met haar man ook bij de aanslag om het leven kwamen. De professionele huurmoordenaar en hooggeplaatste leider van het Sinaloa-kartel dook enkele dagen voor zijn dood onder, nadat hij op 3 maart onder voorwaarden vrijkwam.

Kidnap

Volgens de Mexicaanse politie was er vrijdagnacht een schietpartij in Culiacán, de hoofdstad van de deelstaat Sinaloa. Daarbij werd het drietal ontvoerd en de volgende dag dood aangetroffen in een zwarte SUV.

Schiphol

José Rodrigo Arechiga Gamboa was een van de leiders en de oprichter van Los Ántrax, een gewapend squadron dat Ismael “El Mayo” Zambada, een van de belangrijkste Sinaloa-kartelleiders, beschermt. “Chino Ántrax” werd op 30 december 2013 gearresteerd op Schiphol op verzoek van de Verenigde Staten, die contact opnam met Interpol om hem te arresteren wegens aanklachten in verband met drugshandel. Hij werd op 10 juli 2014 uitgeleverd aan de VS.

Huisarrest

Nadat hij op 3 maart jl. in de VS onder voorwaarden op vrije voeten was gesteld en recent was veroordeeld tot huisarrest in San Diego, Californië, werd hij vermist. Mogelijk is hij sinds zijn ontsnapping naar Mexico teruggekeerd. Zaterdag werd hij dood gevonden in een auto samen met zijn zus en haar man in Culiacán.

Drugshandel

“Chino Ántrax” had na zijn veroordeling voor onder meer handel in marihuana en cocaïne 87 maanden in de maximaal beveiligde gevangenis Metropolitan Correctional Center in San Diego uitgezeten. Hij kreeg een relatief lage straf en ook korting omdat hij mee had gewerkt met de openbare aanklagers, goed gedrag had vertoond, en tijdens een van de hoorzittingen ook spijt had betoond en beweerd voortaan voor het rechte pad te zullen kiezen. Ook betaalde hij een bedrag van een miljoen dollar.